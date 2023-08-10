Шапи Сулейманов: скучал по «Краснодару», но раньше конкуренция в клубе была сильнее

Футболист Магомед-Шапи Сулейманов признался, что скучал по «Краснодару». В то же время он отметил, что раньше конкуренция в составе «быков» была выше.
«Я скучал по «Краснодару». В матче с «Динамо» сыграл 90 минут — получил удовольствие. Готов ли сейчас конкурировать за место в составе? Я никогда этого не боялся. У меня раньше была сильнее конкуренция в «Краснодаре», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Сулейманов является воспитанником «Краснодара». Он выступает за основную команду с 2017 года. С «быками» 23-летний вингер становился бронзовым призёром РПЛ в сезоне-2018/2019 и 2019/2020.
В сезоне-2022/2023 Сулейманов выступал за израильский «Хапоэль» Беэр-Шева на правах аренды. Он провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с «Краснодаром» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.
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