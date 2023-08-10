Известный сербский тренер Миодраг Божович, который работал в ряде клубов РПЛ, поделился мнением о российском судействе. Он признался, что ненавидит некоторых судей до сих пор, особенно после драматичного финала Кубка России — 2008 с ЦСКА. Тогда Божович возглавлял «Амкар» и был не согласен с рядом судейских решений. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, ЦСКА оказался удачливее в серии послематчевых пенальти.
«Кого я имел ввиду, когда говорил, что в российском футболе меня «убили»? Судей. Сухину, обоих Егоровых. Я с «Амкаром» занял четвертое место. Это дорогого стоит. Но как все уничтожали нас! Малый, Гвардис, Безбородов. Все!
Кто лучший и худший судья в моей карьере? Лучшего не было. А худших было много! Мой самый тяжелый момент в карьере — поражение в финале Кубка России 2008 года с «Амкаром» от ЦСКА. Тот матч судил Сухина. Армейцы нам второй гол из офсайда забили, и всю игру судья их тянул.
И все равно счастье было рядом! 2:0 вели и играли очень хорошо. И в дополнительное время были в порядке — но проиграли в серии пенальти. Мы были ближе к победе. После игры я закрылся в туалете и плакал. А Сухину я до сих пор ненавижу», — приводит слова Божовича «Спорт-экспресс».
- 10 августа 2023
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