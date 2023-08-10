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Объявлены судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Объявлены судейские назначения на матчи 4-го тура РПЛ сезона-2023/2024
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

11 августа (пятница)

«Урал» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Роман Галимов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

12 августа (суббота)

«Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Алексей Резников.

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Зуев.

«Ростов» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Сергей Лапочкин.

13 августа (воскресенье)

«Динамо» – «Балтика»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Егор Болховитин; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артём Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Александр Колобаев.

«Зенит» – «Факел»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Алексей Тюмин.

ЦСКА – «Сочи»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Игорь Синер.

14 августа (понедельник)

«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья – Вера Опейкина; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Волошин; инспектор – Виктор Кулагин.

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