Булыкин: надеюсь, после матча с «Краснодаром» победная серия «Динамо» продолжится

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал победу московского «Динамо» в матче Кубка России с «Краснодаром». Напомним, игра завершилась со счётом 4:3 в пользу бело-голубых.

«Очень понравилась игра «Динамо» с «Краснодаром» по интенсивности, по тому, как футболисты играли в атаке, хотели забивать. Рад, что «Динамо» билось до конца и выиграло. В Кубке никто не вылетает, поэтому команды играют, не глядя где-то на результат. Хотят понравиться болельщикам, футболисты заряжены и хотят забивать и выигрывать. Совсем другой футбол мы видим в Кубке. Эти игры и эмоции надо переносить на чемпионат, чтобы играть так же и приносить результат.

Пока нравится, что при Личке ребята выкладываются, хорошо играют в атакующий футбол. Это плюс, что нападающие раскрываются, у Тюкавина получается всё. Конечно, сложно говорить о футболе Лички сейчас. Ему нужно время, чтобы ребятам показать свои требования. Но микроклимат в команде наладился — футболисты играют и получают удовольствие. Есть проблемы в защите, но как они играют, радует. Надеюсь, что победная серия «Динамо» продолжится», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.