«Зенит» готов заплатить за Дзаньоло € 35 млн, «Астон Вилла» — нет
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Стали известны подробности борьбы санкт-петербургского «Зенита» и английской «Астон Виллы» за подписание полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла в своём «твиттере».
По информации источника, несмотря на то что в переходе Дзаньоло заинтересован главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, бирмингемский клуб не готов заплатить за полузащитника € 35 млн, прописанные в его контракте в качестве суммы отступных.
«Зенит» же готов заплатить эти деньги, а также дать полузащитнику зарплату в размере € 9 млн в год, так как у петербуржцев освободились деньги после продажи нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».
Ранее об интересе «Астон Виллы» к Дзаньоло написал журналист Фабрицио Романо.
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