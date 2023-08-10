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«Зенит» готов заплатить за Дзаньоло € 35 млн, «Астон Вилла» — нет

«Зенит» готов заплатить за Дзаньоло € 35 млн, «Астон Вилла» — нет
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Стали известны подробности борьбы санкт-петербургского «Зенита» и английской «Астон Виллы» за подписание полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла в своём «твиттере».

По информации источника, несмотря на то что в переходе Дзаньоло заинтересован главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, бирмингемский клуб не готов заплатить за полузащитника € 35 млн, прописанные в его контракте в качестве суммы отступных.

«Зенит» же готов заплатить эти деньги, а также дать полузащитнику зарплату в размере € 9 млн в год, так как у петербуржцев освободились деньги после продажи нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».

Ранее об интересе «Астон Виллы» к Дзаньоло написал журналист Фабрицио Романо.

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