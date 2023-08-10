«Нефтчи» объявил о переходе экс-нападающего ЦСКА Аарона Оланаре
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Азербайджанский «Нефтчи» объявил о переходе бывшего нападающего ЦСКА и «Амкара» Аарона Оланаре.
С «Нефтчи» нигерийский форвард заключил однолетний контракт. В клубе из Баку Аарон будет выступать под 25-м игровым номером. Последним клубом 29-летнего Оланаре был турецкий «Эрзурумспор», куда он перешёл после выступлений в китайских клубах «Чанчунь Ятай» и «Сычуань Лонгфор».
В августе 2018 года ЦСКА объявил о расторжении контракта с Оланаре по обоюдному согласию. Аарон перешёл в стан армейцев из «Гуанчжоу Фули» в 2016 году. В составе ЦСКА он провёл 28 матчей и стал автором четырёх забитых мячей. Ранее он выступал в Нигерии и Норвегии. Во второй половине сезона-2017/2018 Оланаре выступал на правах аренды за пермский «Амкар».
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