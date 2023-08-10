Адамов: неприятно, что «Зенит» предпочёл Фернандеса мне, но я уважаю это решение

Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов признался, что ему было неприятно, когда «Зенит» предпочёл ему Марио Фернандеса, но отметил, что уважает решение клуба.

«Не могу сказать, что обидно, но неприятно. Но это футбол. Я уважаю решение клуба. Но вместе с этим считаю, что я принял правильное решение перейти в «Оренбург». Что касается Фернандеса, не могу чего‑то о нём сказать, он сейчас набирает форму. Пусть всё решает главный тренер. Но скажу за себя — я никому никогда не уступал. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

Арсен Адамов перешёл в «Оренбург» на правах аренды до конца сезона. «Зенит» подписал контракт с бывшим игроком ЦСКА Фернандесом на один год с возможностью продления на сезон. Оба футболиста выступают на позиции правого защитника.