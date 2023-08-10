Экс-игрок «Томи»: Непомнящего некрасиво убрали, был заговор футболистов, его слили

Защитник «Кубани» Иван Темников, ранее выступавший в составе «Томи», рассказал об уходе тренера Валерия Непомнящего из клуба. По словам футболиста, с уходом специалиста связана некрасивая история — отдельная группа игроков ополчилась против Непомнящего и «слила» его.

«Работа с Непомнящим в «Томи» была в радость? Я его обожаю! Валерий Кузьмич спокойный, от него дурного слова не услышишь.

Жаль, Непомнящего не очень красиво из «Томи» убрали. Там был заговор отдельных футболистов. Сыграли, кажется, неудачно, и кому-то что-то не понравилось. Слили его, и пришел Петраков. Когда я все узнал, поразился: как это возможно?" — приводит слова Ивана Темникова Sport24.

Напомним, непомнящий покинул клуб в апреле 2016 года. Позже он дал интервью, в котором рассказал о разобщенности внутри команды.