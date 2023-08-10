Игрок «Ростова» Байрамян: согласен с Карпиным, что сначала надо обезопасить себя от вылета

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян заявил, что перед тем, как бороться за высокие места, ростовской команде надо обезопасить себя от вылета.

«Как бы банально это ни звучало, но мы идём от игры к игре. Валерий Георгиевич (Карпин) настраивает нас одинаково как на матчи Кубка, так и на матчи чемпионата. Будем стараться в РПЛ быть как можно выше, а в Кубке пройти как можно дальше. Я с Валерием Георгиевичем согласен, что сначала надо набрать минимальное количество очков, чтобы остаться в РПЛ, обезопасить себя от вылета, а дальше уже стараться забраться высоко», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» занял четвёртое место. После трёх сыгранных туров чемпионата в сезоне-2023/2024 ростовский клуб занимает девятую строчку турнирной таблицы, имея в своём активе четыре набранных очка.