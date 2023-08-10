Источник: Кейн склоняется к тому, чтобы остаться в «Тоттенхэме»

Всё более вероятно, что нападающий Гарри Кейн останется в «Тоттенхэме», несмотря на то что мюнхенская «Бавария» согласовала сделку на сумму более € 100 млн, чтобы подписать капитана сборной Англии, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Бавария» готова заплатить за Кейна около € 100 млн сразу, а остальная сумма будет выплачена в качестве бонусов. Если трансфер состоится, то станет рекордным для клуба.

30-летний форвард дебютировал за «Тоттенхэм» в сезоне-2012/2013. С тех пор Кейн провёл за клуб 435 матчей, в которых забил 280 мячей. Гарри является лучшим бомбардиром за всю историю лондонского клуба. Футболист трижды становился лучшим бомбардиром АПЛ, а также был признан лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу — 2018, забив шесть голов.