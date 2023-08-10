«Наполи» объявил о переходе Каюсте
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Полузащитник «Реймса» Йенс Каюсте перешёл в «Наполи». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
По информации источника, 23-летний хавбек успешно прошёл медицинское обследование в четверг, 10 августа, после чего подписал с «партенопейцами» контракт". «Наполи» заплатит за шведского полузащитника около € 12 млн.
Каюсте перешёл в «Реймс» из «Мидтьюлланна» прошлым летом. В сезоне-2022/2023 он провёл 33 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн. Каюсте имеет опыт выступления за национальную сборную Швеции (14 матчей).
Ранее сообщалось о переходе в «Наполи» защитника «Ред Булл Брагантино» Натана.
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