Р. Билялетдинов: дайте Семаку время и не давите быстрыми умозаключениями

Футбольный тренер Ринат Билялетдинов высказался о временных неудачах «Зенита».

«Нельзя умалять достоинства и заслуги Семака. Конечно, всегда можно сказать «а что там, кинь им мяч, они сами всё сделают. Просто не мешай им». Когда нужно, это выражение применяют, чтобы отбрехаться.

Дайте время человеку поработать спокойно. Не давите на него своими быстрыми умозаключениями. По щелчку пальцев или телефонному звонку было бы все слишком просто. Нет волшебного упражнения, волшебного тренировочного цикла. Это человеческий материал, а человеческая душа – потёмки. Причесать команду под новыми условиями не многим удаётся.

Есть пример тренера Раньери, который привёл «Лестер» к чемпионству. Никто не ожидал. Его на руках носили. И года не прошло – его сняли. Начался следующий чемпионат, и «Лестер» повалился. Что, тренер испортился? Нет, ситуация поменялась, игроки поменялись, времени может не дали. Дайте Семаку время, всем будет интересно посмотреть, что будет дальше. А за неделю, за месяц не посмотришь», — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».