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Президент «Наполи» Де Лаурентис: Осимхен остаётся

Президент «Наполи» Де Лаурентис: Осимхен остаётся
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Президент футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что нигерийский нападающий Виктор Осимхен останется в команде.

«У него контракт ещё на два года, куда ему уходить? Есть контракты, они всегда должны соблюдаться. С обеих сторон, конечно — потому что это двусторонние отношения, и если двусторонние отношения существуют и не зависят ни от одной, ни от другой стороны, то у вас всегда всё хорошо. В случае с Осимхеном двусторонние отношения возникли с самого первого момента, так что будьте спокойны и сохраняйте терпение», — приводит слова Де Лаурентиса Sky Sports Itally.

Сообщается, что между агентом форварда и Де Лаурентисом ведутся переговоры, направленные на достижение окончательного соглашения о продлении контракта с 9-м номером действующих чемпионов.

Ранее СМИ сообщали, что Виктор может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

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