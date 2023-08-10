Экс-форвард «Фиорентины» Кабрал стал игроком «Бенфики»
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Бразильский нападающий Арутр Кабрал стал игроком португальской «Бенфики», сообщает пресс-служба клуба. Предыдущим клубом футболиста была «Фиорентина».
25-летний нападающий подписал контракт с «Бенфикой» до 2028 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 20 млн.
Форвард провёл в Италии полтора сезона, за которые успел сыграть 64 матча, забить 19 голов и отдать два ассиста.
Ранее Кабрал выступал в бразильские «Сеару» и «Палмейрас», а также швейцарский «Базель». В составе швейцарского клуба Артур принял участие в 106 играх и отметился 65 забитыми мячами. Однажды вызывался в сборную Бразилии до 23 лет для участия в товарищеских матчах.
Футболист дважды становился лучшим бомбардиром Лиги конференций.
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