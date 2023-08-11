Гродненский «Неман» уступил «Целе» в третьем раунде отбора Лиги конференций

В среду, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между гродненским «Неманом», представляющим Беларусь и словенским «Целе». Команды играли на стадионе «Стожице» (Любляна, Словения). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данияром Сахи (Казахстан). Матч завершился минимальной победой словенской команды со счётом 1:0.

Единственным голом отметился форвард «Целе» Чуквубуикем Иквуемеси, забивший на 69-й минуте. Отметим, что в составе «Немана» из Гродно выступает российский защитник Андрей Васильев. В матче с «Целе» он получил жёлтую карточку на 56-й минуте.

В прошлом сезоне высшей лиги Беларуси «Неман» занял девятое место. В случае победы над «Целе» по сумме двух матчей, гродненская команда в раунде плей-офф сразится с победителем пары «АЕК» Ларнака — «Маккаби» Тель-Авив.