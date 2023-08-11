Гродненский «Неман» уступил «Целе» в третьем раунде отбора Лиги конференций

В среду, 10 августа, состоялся первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между гродненским «Неманом», представляющим Беларусь и словенским «Целе». Команды играли на стадионе «Стожице» (Любляна, Словения). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данияром Сахи (Казахстан). Матч завершился минимальной победой словенской команды со счётом 1:0.
Единственным голом отметился форвард «Целе» Чуквубуикем Иквуемеси, забивший на 69-й минуте. Отметим, что в составе «Немана» из Гродно выступает российский защитник Андрей Васильев. В матче с «Целе» он получил жёлтую карточку на 56-й минуте.
В прошлом сезоне высшей лиги Беларуси «Неман» занял девятое место. В случае победы над «Целе» по сумме двух матчей, гродненская команда в раунде плей-офф сразится с победителем пары «АЕК» Ларнака — «Маккаби» Тель-Авив.
- 11 августа 2023
-
00:02
- 10 августа 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:48
-
23:31
-
23:30
-
23:29
-
23:24
-
23:03
-
22:55
-
22:54
-
22:48
-
22:36
-
22:24
-
22:23
-
22:15
-
22:06
-
21:58
-
21:56
-
21:56
-
21:41
-
21:40
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:14
-
21:13
-
21:12
-
21:05
-
20:57
-
20:56
-
20:47
-
20:45
-
20:44
-
20:41