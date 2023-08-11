Два безответных мяча «Балтики» — в видеообзоре кубковой игры с «Ахматом»

Вчера, 10 августа, состоялась встреча 2-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и калининградской «Балтикой». Матч прошёл на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым из Петрозаводска. «Балтика» одержала победу со счётом 2:0.
Представляем вашему вниманию видеообзор встречи.
На 44-й минуте калининградцы открыли счёт благодаря автоголу защитника «Ахмата» Андрея Семёнова. Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков установил окончательный счёт встречи на 62-й минуте с передачи Аслана Дудиева — 2:0.
Этот матч завершил 2-й тур Пути РПЛ Кубка России. Помимо «Ахмата» и «Балтики», в группе С выступают петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Калининградцы и петербуржцы занимают первое и второе места в турнирной таблице группы после двух туров, набрав по шесть очков.
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