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Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 11 августа

Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 11 августа
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Сегодня, 11 августа, пройдут первые четвертьфинальные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. Первыми на поле выйдут сборные Испании и Нидерландов. Затем пройдёт матч между сборными Японии и Швеции.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023. Расписание матчей.
1/4 финала. 11 августа, пятница

Испания — Нидерланды — 4:00 мск

Япония — Швеция — 10:30 мск

В предыдущем раунде плей-офф сборная Испании разгромно победила сборную Швейцарии (5:1), а сборная Нидерландов уверенно обыграла ЮАР со счётом 2:0.

Японки встречались с футболистками из Норвегии и оказались сильнее, победив со счётом 3:1. Швеция сенсационно выбила действующих чемпионок мира — сборную США. Основное и дополнительное время матча завершилось безголевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти шведки оказались точнее (5:4 по пен.).

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии.

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