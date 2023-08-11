Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: расписание матчей 1-го тура сезона-2023/2024
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Сегодня, 11 августа, стартует 1-й тур чемпионата Саудовской Аравии. В первом матче сыграют «Аль-Ахли» и «Аль-Хазм».
Представляем вашему вниманию полное расписание 1-го тура.
Расписание матчей 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии:
11 августа, пятница.
«Аль-Ахли» — «Аль-Хазм» — 21:00 мск.
12 августа, суббота.
«Аль-Таи» — «Дамак» — 18:00 мск.
«Аль-Фейха» — «Аль-Халидж» — 21:00 мск.
13 августа, воскресенье.
«Эр-Рияд» — «Аль-Вахда» — 21:00 мск.
«Аль-Фатех» — «Аль-Таавун» — 21:00 мск.
14 августа, понедельник.
«Аль-Раед» — «Аль-Иттихад» — 18:00 мск.
«Абха» — «Аль-Хиляль» — 18:00 мск.
«Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» — 21:00 мск.
«Аль-Шабаб» — «Аль-Охдуд» — 21:00 мск.
Чемпионат Саудовской Аравии разыгрывается в 34 тура. Матчи последнего тура пройдут 27 мая.
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