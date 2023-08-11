«Галатасарай» может продать Дзаньоло «Зениту» или другой команде в ближайшие 10 дней
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Будущее полузащитника стамбульского «Галатасарая» Николо Дзаньоло в клубе должно определиться в ближайшие 10 дней. Об этом сообщил турецкий журналист Али Начи Кучук в видео на YouTube-канале Spor Arena.
По информации источника, санкт-петербургский «Зенит» сделал лучшее предложение «Галатасараю» по переходу полузащитника. Петербуржцы предлагают за Дзаньоло € 30 млн.
«Астон Вилла», которая также заинтересована в Дзаньоло, предлагает € 5 млн за годичную аренду итальянца и прописать в арендном договоре право выкупа за € 25 млн.
Также в Дзаньоло заинтересованы другие европейские и саудовские команды.
Ранее сообщалось, что если Дзаньоло не получит интересного для себя предложения, то может остаться в «Галатасарае».
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