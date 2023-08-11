Стало известно, почему Дзаньоло может остаться в «Галатасарае»
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Полузащитник стамбульского «Галатасарая» Николо Дзаньоло ещё может остаться в турецком клубе и не перейти в другую команду в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Якуп Чинар в своём «твиттере».
По информации источника, итальянский футболист купил себе дом в одном из районов Стамбула. Если Дзаньоло не получит интересного для себя варианта продолжения карьеры, то полузащитник может остаться в «Галатасарае».
Отмечается, что представители английской «Астон Виллы» уже прибыли в Стамбул для проведения переговоров по переходу Дзаньоло, однако предложение бирмингемцев не устраивает «Галатасарай» и самого итальянца.
Ранее сообщалось, что в переходе Дзаньоло заинтересован санкт-петербургский «Зенит».
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