Кечинов: не ожидаю лёгкой прогулки в матче с «Уралом», но «Спартак» — мой фаворит

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ, в котором красно-белые на выезде сыграют с екатеринбургским «Уралом».

«В матче с «Пари НН» вышли футболисты, которые практически не играют в чемпионате. Это уже во втором тайме появился Промес, Бонгонда. Команда готова, физически хорошо подготовлена. «Спартак» сейчас играет в очень весёлый футбол. Раньше бразильцы про такой говорили: «Мы забьём, сколько захотим, а вы — сколько сможете». В атаке очень зрелищно играет команда, но в каждой игре много пропускает. Уверен, что в Екатеринбурге «Спартак» забьёт, а вот насчёт обороны есть сомнения. «Урал» тоже очень здорово начал чемпионат, набрал ход. Вроде команда неброско играет, но надёжно и качественно. Не ожидаю лёгкой прогулки в матче с «Уралом», но «Спартак» — мой фаворит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч «Урала» и «Спартака» пройдёт сегодня, 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.