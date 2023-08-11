Кечинов: не ожидаю лёгкой прогулки в матче с «Уралом», но «Спартак» — мой фаворит

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ, в котором красно-белые на выезде сыграют с екатеринбургским «Уралом».
«В матче с «Пари НН» вышли футболисты, которые практически не играют в чемпионате. Это уже во втором тайме появился Промес, Бонгонда. Команда готова, физически хорошо подготовлена. «Спартак» сейчас играет в очень весёлый футбол. Раньше бразильцы про такой говорили: «Мы забьём, сколько захотим, а вы — сколько сможете». В атаке очень зрелищно играет команда, но в каждой игре много пропускает. Уверен, что в Екатеринбурге «Спартак» забьёт, а вот насчёт обороны есть сомнения. «Урал» тоже очень здорово начал чемпионат, набрал ход. Вроде команда неброско играет, но надёжно и качественно. Не ожидаю лёгкой прогулки в матче с «Уралом», но «Спартак» — мой фаворит», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Матч «Урала» и «Спартака» пройдёт сегодня, 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
- 11 августа 2023
-
13:55
-
13:47
-
13:39
-
13:30
-
13:27
-
13:07
-
12:59
-
12:48
-
12:40
-
12:40
-
12:28
-
12:28
-
12:24
-
12:15
-
12:06
-
11:59
-
11:42
-
11:30
-
11:29
-
11:21
-
11:09
-
11:07
-
10:53
-
10:46
-
10:37
-
10:36
-
10:27
-
10:17
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:56
-
09:48
-
09:42
-
09:30