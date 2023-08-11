Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной России Николай Писарев возглавил «Краснодар-2»

Тренер сборной России Николай Писарев возглавил «Краснодар-2»
Комментарии

Футбольный клуб «Краснодар» на своём официальном сайте объявил о назначении тренера сборной России Николая Писарева на пост наставника второй команды кубанского клуба.

«Желаем Николаю Николаевичу успехов в работе с молодыми «быками»!» — написала пресс-служба «Краснодара».

54-летний специалист приступит к своим обязанностям после выездного матча «Краснодара-2» с волгоградским «Ротором» в ЛЕОН-Второй лиге, который состоится 13 августа. Писарев будет совмещать работу в сборной и в клубе.

В качестве тренера Писарев ранее успел поработать в юниорских и молодёжных национальных командах России, «Олимпийце» и «Екатеринодаре».

Последним местом работы Писарева, кроме сборной России, были «Химки», которые он покинул в сентябре прошлого года.

Материалы по теме
Сулейманов: не считаю, что «Зенит» уровнем выше «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023