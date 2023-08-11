Тренер сборной России Николай Писарев возглавил «Краснодар-2»
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Футбольный клуб «Краснодар» на своём официальном сайте объявил о назначении тренера сборной России Николая Писарева на пост наставника второй команды кубанского клуба.
«Желаем Николаю Николаевичу успехов в работе с молодыми «быками»!» — написала пресс-служба «Краснодара».
54-летний специалист приступит к своим обязанностям после выездного матча «Краснодара-2» с волгоградским «Ротором» в ЛЕОН-Второй лиге, который состоится 13 августа. Писарев будет совмещать работу в сборной и в клубе.
В качестве тренера Писарев ранее успел поработать в юниорских и молодёжных национальных командах России, «Олимпийце» и «Екатеринодаре».
Последним местом работы Писарева, кроме сборной России, были «Химки», которые он покинул в сентябре прошлого года.
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