Сулейманов: не считаю, что «Зенит» уровнем выше «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов высказался о шансах своей команды на чемпионский титул в нынешнем сезоне, заявив, что санкт-петербургский «Зенит» не сильно отличается от кубанского клуба по уровню. Также футболист отметил, что в России нет явного претендента на титул.

«Почему мы можем стать чемпионами? А почему нет? У нас отличная команда, мы можем стать чемпионами. В России не вижу ни одну команду, которая сильнее всех, выше уровнем.

«Зенит»? Я не считаю, что они уровнем выше «Краснодара». Я смотрел игру нашей команды с ними в прошлом сезоне, они не выиграли — счёт 2:2. Я всегда считал, что «Краснодар» и «Зенит» — это команды одного уровня, они не были сильнее нас. Наши очные матчи проходили всегда плюс-минус равно. Люди писали, что наши противостояния были чуть ли не лучшими играми десятилетия», — приводит слова Сулейманова «РБ Спорт».