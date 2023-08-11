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Главный тренер «ПСЖ» Энрике высказался о ситуации с Килианом Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Энрике высказался о ситуации с Килианом Мбаппе
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг нападающего команды Килиана Мбаппе, отметив, что клуб в этом случае должен быть превыше всего.

«Килиан Мбаппе? Эта тема уже обсуждалась в прошлом, и между игроком и клубом было найдено решение. Это то, чего я и хотел бы. Философия этого клуба ясна: клуб превыше всего, и я разделяю её на все 100 процентов», — приводит слова Энрике журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе принял окончательное решение не уходить из «ПСЖ» до окончания своего контракта, срок которого рассчитан до лета 2024 года. Сообщалось, что клуб оставит его вдали от основной команды на весь сезон, если не продаст этим летом.

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