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В «Урале» прокомментировали решение Шатова приостановить карьеру и начать учёбу на тренера

В «Урале» прокомментировали решение Шатова приостановить карьеру и начать учёбу на тренера
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о решении полузащитника Олега Шатова приостановить карьеру и начать учёбу на тренера.

«Олег позвонил мне сразу. Мы были готовы, чтобы он учился и был нашим футболистом. Но Шатов сказал, что нельзя быть действующим футболистом и одновременно учиться. Я позвонил в академию футбольного мастерства, с ними поговорил. Они подтвердили, что так нельзя, потому что УЕФА контролирует.

Я Шатову сказал, чтобы он шёл учиться. Если ему там что-то не понравится и он будет здоров, то он всегда может к нам вернуться», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее стало известно, что причиной такого решения футболиста послужила хроническая травма, которая мешает ему вернуться на поле.

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