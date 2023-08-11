«Астон Вилла» сделала предложение по Дзаньоло, которым интересовался «Зенит»

Английская «Астон Вилла» сделала официальное предложение по аренде полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло, которым ранее активно интересовался санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, бирмингемцы предложили турецкому клубу аренду за € 3 млн с возможностью выкупа за € 20 млн. Помимо этого, «Астон Вилла» будет платить все 100% зарплаты итальянского футболиста на время аренды, а также может выплатить дополнительные € 7 млн в виде бонусов в том случае, если «вилланы» окончательно выкупят Дзаньоло. Сейчас английский клуб ждёт ответа от «Галатасарая».
Напомним, ранее собщалось, что санкт-петербургский «Зенит» сделал лучшее предложение «Галатасараю» по переходу полузащитника. Петербуржцы предлагают за Дзаньоло € 30 млн. Будущее полузащитника в клубе должно будет определиться в ближайшие 10 дней.
- 11 августа 2023
-
20:00
-
20:00
-
19:47
-
19:45
-
19:44
-
19:35
-
19:31
-
19:31
-
19:17
-
19:17
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
19:00
-
18:51
-
18:48
-
18:47
-
18:40
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:17
-
18:16
-
17:58
-
17:56
-
17:44
-
17:42
-
17:28
-
17:27
-
17:23
-
17:19
-
17:11
-
17:10
-
16:50
-
16:46