Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» сделала предложение по Дзаньоло, которым интересовался «Зенит»

«Астон Вилла» сделала предложение по Дзаньоло, которым интересовался «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Английская «Астон Вилла» сделала официальное предложение по аренде полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло, которым ранее активно интересовался санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, бирмингемцы предложили турецкому клубу аренду за € 3 млн с возможностью выкупа за € 20 млн. Помимо этого, «Астон Вилла» будет платить все 100% зарплаты итальянского футболиста на время аренды, а также может выплатить дополнительные € 7 млн в виде бонусов в том случае, если «вилланы» окончательно выкупят Дзаньоло. Сейчас английский клуб ждёт ответа от «Галатасарая».

Напомним, ранее собщалось, что санкт-петербургский «Зенит» сделал лучшее предложение «Галатасараю» по переходу полузащитника. Петербуржцы предлагают за Дзаньоло € 30 млн. Будущее полузащитника в клубе должно будет определиться в ближайшие 10 дней.

Материалы по теме
«Галатасарай» может продать Дзаньоло «Зениту» или другой команде в ближайшие 10 дней
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023