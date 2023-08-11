«Урал» показал лучший старт в чемпионатах России, набрав 10 очков за четыре тура
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Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Урал» одержал победу со счётом 3:2. Таким образом, екатеринбуржцы набрали 10 очков после четырёх матчей — это лучший старт в чемпионатах России. Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.
На 45+2-й минуте счёт открыл полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич. На 54-й минуте нападающий «Спартака» Тео Бонгонда забил ответный мяч. На 81-й минуте форвард Александр Соболев вывел красно-белых вперёд. Через девять минут полузащитник «Урала» Андрей Егорычев сравнял счёт, а на 90+4-й минуте нападающий хозяев Эрик Бикфалви забил победный мяч.
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