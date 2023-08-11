Гендиректор «Спартака» Малышев прокомментировал поражение от «Урала»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал поражение в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3).
«Сумасшедший матч? По-другому пока в этом сезоне не получается. Конечно, я как болельщик переживаю за результат и за игру команды. Поражение обидное. Любая, даже самая сильная команда, может провести неудачный матч, который проигрывает. Самое главное — сделать выводы и работать дальше», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, сегодня, 11 августа, прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 3:2.
- 11 августа 2023
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