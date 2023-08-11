Игрок «Урала» Егорычев набрал 6 очков по системе «гол+пас» в последних 6 матчах РПЛ

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев забил во втором матче Российской Премьер-Лиги подряд. На счету футболиста шесть очков по системе гол+пас в последних шести матчах чемпионата, три забитых гола и три результативные передачи. В первых 125 матчах в чемпионате России у 30-летнего игрока было лишь восемь результативных действий — пять голов и три ассиста, сообщает Opta Sports.
Сегодня, 11 августа, Андрей Егорычев забил второй гол «Урала» в домашнем матче со «Спартаком». Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Екатеринбургский клуб набрал десять очков после четырёх туров и возглавил турнирную таблицу РПЛ.
Центральный полузащитник Андрей Егорычев пополнил состав «Урала» зимой 2018 года. Всего в составе екатеринбуржского клуба футболист сыграл 159 матчей.
- 11 августа 2023
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