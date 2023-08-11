Игорь Ледяхов: Бонгонда начал просто отлично, «Спартак» полностью попал с Тео в точку

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов высказался об атаке московского «Спартака» и конкретно о новичке красно-белых Тео Бонгонда.
«Атакующая линия «Спартака» самая сильная в стране? Пожалуй, да. Кто ещё способен сравниться с ним в этом отношении? «Краснодар»? Там из чистых бомбардиров один Джон Кордоба, на котором всё и держится. Если колумбиец или Эдуард Сперцян по каким-то причинам отсутствуют, южане страдают. У москвичей же имеются Александр Соболев, Шамар Николссон и Кейта Бальде. Это опытные результативные нападающие, способные в любой момент принести пользу. И я ещё не беру в расчёт молодого Мелёшина, который свои шансы тоже реализует. Вариативность в атаке возросла в разы.
Удивляет ли, насколько быстро вписался Тео Бонгонда? Начал он просто отлично. Если будет продолжать в том же духе, станет одним из лидеров. Сразу стало понятно: это неплохой футболист. В каком-то плане его можно сравнить с Квинси Промесом. У Тео просто сумасшедшая правая нога. Он хорош как в подыгрыше, так и в завершении, обладает высокой скоростью и даже забил головой. Но нидерландца мы хорошо знаем, а с бельгийцем только знакомимся. По первым поединкам он понравился. Клуб полностью попал с Тео в точку, хотя не хочется преждевременно петь дифирамбы. Давайте посмотрим на его результативность на дистанции и на то, как Бонгонда проявит себя в противостояниях с прямыми конкурентами», — приводит слова Ледяхова «RT на русском».
- 11 августа 2023
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