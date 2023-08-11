«Манчестер Сити» нацелился на нападающего «Ренна» Доку. В нём видят замену Марезу

Нападающий французского «Ренна» Жереми Доку может стать игроком «Манчестер Сити» этим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «горожане» видят в бельгийском футболисте замену Рияду Марезу, ушедшему ранее в саудовский «Аль-Ахли» этим летом. Сообщается, что «Манчестер Сити» ведёт переговоры по игроку ещё с начала августа, сейчас они находятся на продвинутой стадии. Трансферы Доку и Лукаса Пакета — приоритетные цели «горожан» после покупки Йошко Гвардиола, перешедшего ранее.

В прошедшем сезоне Доку провёл 29 матчей за «Ренн» в рамках французского чемпионата, в которых успел забить шесть мячей, а также отдать две голевые передачи. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость 21-летнего игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.