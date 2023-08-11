Гладилин: я не понял, что хотел сделать Абаскаль своими заменами в матче с «Уралом»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил замены, проведённые нынешним главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем в проигранном матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3).
«Как оценю замены Абаскаля, не сработали сегодня? Да, не сработали. Не скажу, что испортили что-то, просто не усилили игру. В прошлом матче в Казани Абаскаль производил замены, чтобы усилить атаку, а здесь я не понял, что он хотел», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».
Ранее главный тренер московского «Спартака» объяснил, почему все замены в матче с «Уралом» были сделаны для усиления атакующей линии, а не для укрепления обороны. Напомним, «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 3:2, красно-белые пропустили два мяча в последние 15 минут встречи.
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