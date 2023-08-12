Александр Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче
Поделиться
Вчера, 11 августа, состоялся товарищеский матч, в котором встречались итальянские «Фиорентина» и «Сестри Леванте». Встреча завершилась победой «Фиорентины» со счётом 7:1.
В составе «фиалок» отличился российский нападающий Александр Кокорин. Он отметился забитым мячом на 46-й минуте и установил счёт 6:0. За «Фиорентину» также забили Пьетро Комуццо, Абдельхамид Сабири (дважды) и Кристиан Куаме. Ещё два мяча были отправлены футболистами «Сестри Леванте» в собственные ворота.
Напомним, 32-летний Александр Кокорин сезон-2022/2023 провёл в аренде в кипрском «Арисе», после чего вернулся в расположение «Фиорентины». В составе «Ариса» Кокорин стал чемпионом Кипра. Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.
Комментарии
- 12 августа 2023
-
00:36
-
00:34
-
00:33
-
00:18
-
00:17
-
00:15
-
00:07
-
00:02
-
00:01
- 11 августа 2023
-
23:50
-
23:46
-
23:39
-
23:39
-
23:33
-
23:27
-
23:08
-
23:02
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:38
-
22:33
-
22:30
-
22:27
-
22:22
-
22:15
-
22:10
-
22:10
-
22:06
-
21:52
-
21:45
-
21:43
-
21:43
-
21:39
-
21:32
Партнерский контент