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Александр Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче

Александр Кокорин забил за «Фиорентину» в товарищеском матче
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Вчера, 11 августа, состоялся товарищеский матч, в котором встречались итальянские «Фиорентина» и «Сестри Леванте». Встреча завершилась победой «Фиорентины» со счётом 7:1.

В составе «фиалок» отличился российский нападающий Александр Кокорин. Он отметился забитым мячом на 46-й минуте и установил счёт 6:0. За «Фиорентину» также забили Пьетро Комуццо, Абдельхамид Сабири (дважды) и Кристиан Куаме. Ещё два мяча были отправлены футболистами «Сестри Леванте» в собственные ворота.

Напомним, 32-летний Александр Кокорин сезон-2022/2023 провёл в аренде в кипрском «Арисе», после чего вернулся в расположение «Фиорентины». В составе «Ариса» Кокорин стал чемпионом Кипра. Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.

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