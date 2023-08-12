Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Бёрнли»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после победы своей команды в матче 1-го тура английской Премьер-лиги над «Бёрнли».
«Хорошо начали, даже смогли забить, но затем пришлось побороться. У нас начались проблемы, но спустя какое-то время мы снова здорово заиграли. Первый матч с новичками лиги – это всегда непросто. Они обязательно отдадут все силы, но нам повезло забить быстрый мяч», – приводит слова Гвардиолы BBC.
Напомним, 11 августа завершился матч 1-го тура АПЛ, в котором «Бёрнли» принимал «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали уверенную победу со счётом 3:0. Гол забил испанский полузащитник Родри, а также дублем отметился норвежский форвард Эрлинг Холанд.
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