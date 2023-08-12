«Нефтехимик» пополнился лучшим бомбардиром «Строгино»

Состав «Нефтехимика» пополнил 22-летний вингер Владислав Агалаков, сообщает официальный сайт клуба. Нападающий выступал в системе «Строгино». Играл за сборную России U18. В июне Агалаков играл за «Нефтехимик» в контрольном матче с «Торпедо», где отметился забитым мячом.
В минувшем сезоне Агалаков стал лучшим бомбардиром команды «Строгино» во Второй лиге: на его счету девять голов и семь передач в 29 играх. Кроме того, Агалаков забил один мяч в двух встречах в Кубке России. Всего за карьеру Агалаков провёл в «Строгине» 104 матча во Второй лиге и Кубке страны и забил в них 28 мячей.
«Нефтехимик» занимает 12-е место в Первой лиге после четырёх туров. На счету нижнекамцев четыре очка. В 5-м туре «Нефтехимик» сыграет 13 августа в гостях с «Енисеем». Матч начнётся в 14:00 мск.
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