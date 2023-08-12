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Главный тренер «Бёрнли» Компани высказался о поражении от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Бёрнли» Компани высказался о поражении от «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани прокомментировал поражение в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:3).

«В этом матче было несколько хороших моментов, и я должен сосредоточиться на этой стороне игры против лучшей команды в мире на данный момент.

Как я сказал игрокам после первой игры в Чемпионшипе в прошлом сезоне, я не хочу эмоциональных американских горок, когда ты выигрываешь одну игру и находишься на подъёме, а если проигрываешь одну игру, то считаешь это драматичным.

Мы должны снова прогрессировать и работать усерднее, чем любая другая команда в Премьер-лиге. Это наша работа. Прогресс, прогресс, прогресс. Это почти как идеология, эта команда должна быть худшей из всех, что когда-либо были в этом сезоне на данный момент, потому что вы прогрессируете на протяжении всего сезона по мере продолжения игр.

Положительные стороны? Вы говорите команде, чтобы она извлекла что-то из игры, вы хотите получить результат. Это данность. Но в этой игре есть и другие вещи, которые создают основу для сезона: удачные подкаты, выходы на защитников один в один, создание моментов, движение мяча, прессинг. Я могу рассказать вам о периодах игры, когда я хотел большего, но я также могу привести вам множество периодов в игре, когда, как мне казалось, игроки могли гордиться собой», — приводит слова Компани официальный сайт «Бёрнли».

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