Главный тренер «Бёрнли» Компани высказался о поражении от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани прокомментировал поражение в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:3).
«В этом матче было несколько хороших моментов, и я должен сосредоточиться на этой стороне игры против лучшей команды в мире на данный момент.
Как я сказал игрокам после первой игры в Чемпионшипе в прошлом сезоне, я не хочу эмоциональных американских горок, когда ты выигрываешь одну игру и находишься на подъёме, а если проигрываешь одну игру, то считаешь это драматичным.
Мы должны снова прогрессировать и работать усерднее, чем любая другая команда в Премьер-лиге. Это наша работа. Прогресс, прогресс, прогресс. Это почти как идеология, эта команда должна быть худшей из всех, что когда-либо были в этом сезоне на данный момент, потому что вы прогрессируете на протяжении всего сезона по мере продолжения игр.
Положительные стороны? Вы говорите команде, чтобы она извлекла что-то из игры, вы хотите получить результат. Это данность. Но в этой игре есть и другие вещи, которые создают основу для сезона: удачные подкаты, выходы на защитников один в один, создание моментов, движение мяча, прессинг. Я могу рассказать вам о периодах игры, когда я хотел большего, но я также могу привести вам множество периодов в игре, когда, как мне казалось, игроки могли гордиться собой», — приводит слова Компани официальный сайт «Бёрнли».
Видео: Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ
- 12 августа 2023
-
09:46
-
09:46
-
09:37
-
09:37
-
09:35
-
09:32
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:25
-
09:22
-
09:18
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:22
-
08:15
-
08:00
-
08:00
-
07:50
-
07:27
-
07:00
-
06:40
-
06:13
-
06:07
-
05:59
-
05:55
-
05:42
-
04:59
-
04:56
-
04:54
-
04:15
-
03:25
-
03:22