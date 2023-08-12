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Помазун: в матче со «Спартаком» показали характер и вырвали очень важную победу

Помазун: в матче со «Спартаком» показали характер и вырвали очень важную победу
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Голкипер екатеринбургского «Урала» Илья Помазун прокомментировал победу в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Екатеринбуржцы выиграли со счётом 3:2.

«Я бы сказал, что мы довольно неплохо выглядели, что в первом тайме, что во втором тайме. Создавали много моментов, много не забили. Пенальти не смогли реализовать, но проявили характер в матче со «Спартаком» и вырвали очень важную победу для турнирной таблицы, заработали очки. Для нашей психологии важная победа — мы понимаем, что можем так играть», — сказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Урал» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Спартак» (9) находится на третьей строчке.

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