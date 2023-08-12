Матич и «Ренн» договорились о контракте без ведома «Ромы»

Стали известны обстоятельства переговоров по переходу полузащитника итальянской «Ромы» Неманьи Матича во французский «Ренн». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, сербский футболист согласовал с «Ренном» двухлетний контракт с возможностью продления соглашения ещё на один сезон с зарплатой в € 3 млн. «Рома» же до сих пор не получала предложений о переходе Матича от французского клуба. Руководство римского клуба крайне недовольно действиями полузащитника и «Ренна».

Контракт 35-летнего Матича с «Ромой» рассчитан до конца следующего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает сербского полузащитника в € 4 млн.

В прошлом сезоне Матич забил два гола и сделал три голевые передачи в 50 матчах.

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