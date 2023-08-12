Мбаппе, Неймар и Верратти — вне заявки «ПСЖ» на матч 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном»
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти, а также нападающие Киллиан Мбаппе и Неймар не были включены в заявку команды на матч 1-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном». Об этом сообщил официальный сайт парижского клуба.
Встреча Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» — «Лорьян» состоится сегодня, 12 августа. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало матча — в 22:00 мск.
Полная заявка «ПСЖ»: Навас, Хакими, Угарте Рибейро, Маркиньос, Руис, Рамуш, Асенсио, Перейра, Витинья, Ли Кан Ин, Лукас Эрнандес, Шер Ндур, Солер, Курзава, Заир-Эмери, Гарби, Шкриньяр, Экитике, Тенас, Доннарумма.
«ПСЖ» является действующим чемпионом Франции. В сезоне-2022/2023 команда набрала 85 очков после 38 матчей.
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