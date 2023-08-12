«Оренбург» возмутился показом матча «Аль-Хиляля» с «Аль-Насром» на «Матч ТВ»

Пресс-служба футбольного клуба «Оренбург» в официальном телеграм-канале клуба выразила недовольство решением телеканала «Матч ТВ» перенести трансляции игры оренбуржцев с «Краснодаром» в 4-м туре РПЛ с общедоступного ресурса.

Фото: Телеграм-канал «Оренбурга»

«Так вот из-за кого нас перенесли с «Матч ТВ» на «Матч Премьер», — написали в пресс-службе «Оренбурга», сопроводив репост с телеграм-канала «Матч ТВ» гневным эмодзи.

Недовольство «Оренбурга» вызвано тем, что изначально их матч с «Краснодаром», который начнётся сегодня, 12 августа, в 17:15 по московскому времени, должен был показываться в эфире федерального общедоступного канала «Матч ТВ», однако вместо этого телеканал принял решение показать игру Кубка арабских чемпионов между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром», которая начнётся в 18:00 мск. Встреча «Оренбурга» при этом была перенесена на платный «Матч Премьер».