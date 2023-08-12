Канчельскис: Захарян давно хотел уехать в Европу. «Реал Сосьедад» — отличный вариант

Бывший футболист Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Очень здорово! «Реал Сосьедад» — отличный вариант для Захаряна. Арсен большой молодец, что всё-таки решился на этот шаг. Он давно хотел уехать в Европу. Это абсолютно правильное решение. У него точно было уже несколько хороших вариантов для продолжения карьеры, но всё никак не получалось. Слава богу, что всё так удачно складывается. Будем за ним следить, переживать. Самое главное сейчас для него — закрепиться там и показать себя в полной мере. Желаю ему удачи!» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит € 13 млн плюс дополнительные бонусы.