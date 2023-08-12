Люк Уилкшир: верю, что Захарян будет процветать в «Реале Сосьедад»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал информацию о скором переходе полузащитника команды Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Я верю, что Захарян будет процветать в «Реале Сосьедад». У него есть качества, чтобы преуспеть в Испании. Но, конечно, его уход будет большим ударом по «Динамо», — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее сообщалось, что испанский клуб обговаривает окончательные детали сделки с «Динамо». Ожидается, что всё будет согласовано в ближайшие дни. Сумма трансфера составит € 13 млн плюс дополнительные бонусы, связанные с достижениями Захаряна в «Реале Сосьедад».
Отмечается, что этим летом подписать Захаряна хотели несколько клубов, однако «Реал Сосьедад» действительно близок к осуществлению трансфера.
- 12 августа 2023
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