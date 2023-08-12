Лантратов: очко в матче с «Крыльями» станет для «Локомотива» толчком, будем исправляться

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).
«Наверное, не просто так мы сегодня не при самой нашей хорошей игре взяли очко, которое будет для нас каким-то толчком. Надеемся на будущие победы. Почему «Локомотив» пропускает во всех играх? Будем исправляться», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
На 60-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре не смог реализовать пенальти — удар с «точки» отбил Лантратов, на добивании аргентинец пробил выше ворот. На 87-й минуте защитник «Крыльев» Николай Рассказов смог переиграть Лантратова, открыв счёт в матче (1:0). Уже в компенсированное ко второму тайму время полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили дальним ударом смог сравнять счёт (1:1).
- 12 августа 2023
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