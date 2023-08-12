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«Засуну телефон в одно место». Артём Дзюба — журналисту после матча с «Крыльями»

«Засуну телефон в одно место». Артём Дзюба — журналисту после матча с «Крыльями»
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба грубо ответил журналисту «РБ Спорт» после матча 4-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

Журналист спросил у Дзюбы, не обидно ли ему было слышать слова тренера Игоря Шалимова, что игрок не забьёт больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата.

«Слушай, ты доиграешься, я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если ещё раз подойдёшь. Я тебя предупредил в последний раз. Потом обидно будет тебе», — ответил Дзюба.

Дзюба пропускал матч с «Крыльями Советов» из-за травмы. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дзюба провёл три матча, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету нападающего одна игра в групповом этапе Фонбет Кубка России.

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