«Интер» договорился с «Унион Берлин» о продаже Госенса
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Защитник «Интера» и сборной Германии Робин Госенс близок к переходу в берлинский «Унион». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, немецкий клуб заплатит за игрока обороны около € 15 млн. В ближайшее время 29-летний футболист пройдёт медицинское обследование для перехода в новую команду.
Госенс выступает за «Интер» с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 он провёл 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Ранее сообщалось о договорённости «Интера» с «Монцей» по трансферу защитника Карлоса Аугусто.
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