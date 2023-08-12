Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Рубин. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» договорился с «Унион Берлин» о продаже Госенса

«Интер» договорился с «Унион Берлин» о продаже Госенса
Комментарии

Защитник «Интера» и сборной Германии Робин Госенс близок к переходу в берлинский «Унион». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, немецкий клуб заплатит за игрока обороны около € 15 млн. В ближайшее время 29-летний футболист пройдёт медицинское обследование для перехода в новую команду.

Госенс выступает за «Интер» с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 он провёл 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о договорённости «Интера» с «Монцей» по трансферу защитника Карлоса Аугусто.

Материалы по теме
«Интер» достиг договорённости о трансфере Карлоса Аугусто
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023