Нападающий «Локомотива» Изидор: мне очень нравится в России, но я хочу вернуться в Европу
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Французский форвард «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о своём будущем в московском клубе.
«Мне очень нравится в России и в «Локомотиве». Я люблю РПЛ, но я нахожусь в сложной ситуации: играю не так много, а я ещё молод, мне нужно прогрессировать. Посмотрим, поговорим с клубом, подумаем о будущем.
Ведутся ли переговоры с «Марселем»? Насчёт этого не знаю. Я хочу вернуться в Европу и играть в еврокубках. Моя семья ближе к Европе, поэтому отчасти хочу туда вернуться. Но сейчас я здесь, у меня действующий контракт с «Локомотивом». На данный момент самое важное — следующая игра. Мы обсудим всю ситуацию с президентом клуба, главным тренером и спортивным директором. Посмотрим, что будет в будущем», — приводит слова Изидора «Спорт-экспресс».
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