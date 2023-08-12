Петржела: удивлён трансфером Захаряна в «Реал Сосьедад». Арсен — очень талантливый игрок

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Если честно, я очень удивлён этим трансфером! Захарян, безусловно, очень талантливый футболист. Мне кажется, что ему нужно было уезжать ещё год назад. Вариант с «Челси»? Не могу ничего конкретного про это сказать. Наверное, он и правда был близок к переходу в английский клуб. Но «Реал Сосьедад» — отличный вариант для Арсена. Надеюсь, что у него всё получится в Испании. Желаю Захаряну только удачи!» — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
По информации одного из источников, «Динамо» согласовало трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» за € 12 млн. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
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