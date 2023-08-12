«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: ничья 1:1 в основное время
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В финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов встречаются два клуба из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Встреча проходит на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме команды не смогли реализовать свои моменты. Во второй половине встречи оба клуба смогли забить по одному голу. Сначала бразилец Майкл замкнул передачу бывшего игрока «Зенита» Малкома, а затем португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счёт. С 71-й минуты «Аль-Хиляль» играет в большинстве.
Командам предстоит сыграть два дополнительных тайма по 15 минут.
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