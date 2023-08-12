«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: Криштиану Роналду оформил дубль

В финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов встречаются два клуба из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Встреча проходит на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль. На 74-й минуте матча 38-летний Роналду сравнял счёт, а на 98-й минуте вывел свою команду вперёд.

Счёт к концу первого дополнительного тайма — 2:1 в пользу «Аль-Насра».

Розыгрыш Клубного кубка арабских чемпионов проводится с 2 марта 2023 года. С 20 июля начался групповой этап турнира, который, как и плей-офф, проходит в Саудовской Аравии.