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«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: Криштиану Роналду оформил дубль

«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: Криштиану Роналду оформил дубль
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В финальном матче Клубного кубка арабских чемпионов встречаются два клуба из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Встреча проходит на международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил дубль. На 74-й минуте матча 38-летний Роналду сравнял счёт, а на 98-й минуте вывел свою команду вперёд.

Счёт к концу первого дополнительного тайма — 2:1 в пользу «Аль-Насра».

Розыгрыш Клубного кубка арабских чемпионов проводится с 2 марта 2023 года. С 20 июля начался групповой этап турнира, который, как и плей-офф, проходит в Саудовской Аравии.

Клубный кубок арабских чемпионов. Финал
12 августа 2023, суббота. 18:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Доп. время
1 : 2
ДВ
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Майкл – 51'   1:1 Роналду – 74'   1:2 Роналду – 98'
Удаления: нет / Аль-Амри – 71', Аль-Бушал – 78'
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