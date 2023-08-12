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В «Спартаке» опровергли слухи о том, что клуб выставил Зобнина на трансфер

В «Спартаке» опровергли слухи о том, что клуб выставил Зобнина на трансфер
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Московский «Спартак» не планирует выставлять полузащитника Романа Зобнина на трансфер. Об этом сообщил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

«Зобнин — один из лидеров «Спартака». Клуб на него рассчитывает и полностью ему доверяет. Информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее о готовности «Спартака» расстаться с Зобниным сообщал «РБ Спорт». Отмечалось, что клуб рассчитывает расстаться с рядом игроков. При этом сообщалось, что конкретных предложений по Зобнину нет.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Зобнин принял участие в четырёх матчах красно-белых. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн.

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